Calice Ligure 2021, il sindaco Comi pronto alla ricandidatura: "L'obiettivo è proseguire il percorso amministrativo" - IVG.it

Calice Ligure. Il sindaco uscente Alessandro Comi è pronto alla ricandidatura per un secondo mandato da primo cittadino in vista delle prossime elezioni comunali nella località dell’entroterra finalese.

L’annuncio ufficiale è atteso tra una quindicina di giorni, anche con riferimento alla lista e alla squadra che sarà presentata agli elettori: l’attuale maggioranza dovrebbe essere confermata quasi in toto, in dubbio due consiglieri comunali per motivi di lavoro, nel caso sono in arrivo due new entries nella compagine di “Condividere Calice”. Sicura la presenza dell’attuale vice sindaco Riccardo Pampararo e dell’assessore Enrica Brambilla.

“Come ho sempre detto mi pare giusto, dopo cinque anni di amministrazione, ripresentarsi ai cittadini e tentare di proseguire il percorso amministrativo avviato” ha detto Alessandro Comi. “Abbiamo concluso e avviato vari progetti e iniziative sul nostro territorio, cercando e ottenendo importanti risorse e finanziamenti, nel quadro di una massima condivisione rispetto alle scelte adottate”.

“A breve ci vedremo con tutto il gruppo di maggioranza per tirare le fila in vista del voto, iniziando anche il lavoro sul programma elettorale per i prossimi cinque anni” aggiunge. “Non sono stati anni semplice, sappiamo delle difficoltà dei piccoli comuni come il nostro, e poi l’emergenza pandemica, tuttavia siamo fiduciosi rispetto al futuro della nostra comunità e saremo pronti a dare ancora risposte e soluzioni per i nostri cittadini” conclude Comi.

Per ora nessun avversario all’orizzonte per il sindaco uscente e la sua lista: sul fronte dell’attuale minoranza, composta dal gruppo “Uniti per Calice”, per ora tutto tace, in attesa di capire se ci saranno le condizioni e la volontà per presentare una lista antagonista e un candidato sindaco per la sfida elettorale.

Alle scorse elezioni comunali era stata Antonella Becchio la candidata sindaco, quest’anno i giochi sono ancora aperti, al momento, anche se non viene esclusa l’ipotesi che a correre per le amministrative possa essere una sola lista, quella, appunto, del sindaco uscente. E sarebbe una novità assoluta nella storia di Calice Ligure…