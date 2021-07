Calciomercato, le rivierasche Speranza e Pietra Ligure rispondono ai colpi delle valbormidesi con due novità - IVG.it

Savona e Pietra Ligure. Prosegue senza intoppi la rovente estate di calciomercato impreziosita dalle mosse della società componenti la realtà provinciale savonese. Dopo il rincorrersi di notizie verificatosi in Val Bormida nei giorni scorsi è giunto il tempo di tornare in riviera anche per l’attenzione mediatica, questo con Pietra Ligure e Speranza che hanno ufficializzato un nuovo arrivo alla corte dei propri tecnici.

Vestirà dunque biancoleste durante la prossima stagione Luca Corciulo, abile difensore classe 1997 pronto a mettersi a disposizione di mister Mario Pisano. Il suo sarà inoltre un ritorno a Pietra Ligure dopo la prima esperienza maturata dal 2013 al 2019, nella quale fu tra i protagonisti della vittoria del campionato di Promozione 2016-2017. In carriera ha anche vestito le maglie di Loanesi e Soccer Borghetto.

È stato comunicato un cavallo di ritorno anche per quanto riguardo lo Speranza 1912, società che ha appunto annunciato di aver raggiunto l’accordo con la Veloce per il rinnovo del prestito del difensore classe 1999 Simone Pasquino.

Prosegue dunque l’avvicinamento alla prossima stagione, un periodo di attesa impreziosito dai colpi di calciomercato.