Calciomercato, giornata shock in casa Savona: Lorenzo Anselmo non farà più parte della rosa degli Striscioni - IVG.it

Savona. Non sembra esistere la possibilità di stare sereni in casa Savona. A pochi giorni dal termine della bagarre scatenata dal vice-presidente biancoblù oggi è infatti arrivata una clamorosa decisione da parte dell’attaccante Lorenzo Anselmo, il quale non farà più parte della rosa a disposizione di mister Cristian Cattardico.

Di seguito ecco la nota del club: “La società Asd Pro Savona calcio comunica che il giocatore Lorenzo Anselmo non farà più parte della compagine biancoblù per la prossima stagione. Nonostante aver trovato l’accordo economico e averne firmato la stesura scritta, nella giornata di ieri il giocatore ha comunicato al presidente Grenno la sua volontà di non tener fede agli accordi sottoscritti, adducendo a pretestuosi motivi che, come spesso accade nel calcio con esempi molto più altisonanti, nascondono verosimilmente da offerte più vantaggiose da parte di altre società.”

“Sono veramente allibito per l’accaduto – ha dichiarato il presidente Grenno – in quanto solo nella giornata precedente, al termine di una chiacchierata con il giocatore, lo stesso mi aveva confermato personalmente che sarebbe stato presente all’inizio della preparazione prevista per il 9 agosto prossimo. Evidentemente, per esperienza, sono portato a pensare che abbiano prevalso altri interessi economici ritenuti più vantaggiosi nonostante la nostra proposta fosse sette volte superiore a quella della media della categoria, a dimostrazione del nostro reale interesse per il giocatore. Tutto questo senza contare che gli avevamo riconosciuto la sua sbandierata “savonesità” nel nostro progetto tecnico, visto che aveva più volte ribadito di essere orgoglioso di far parte del progetto di rinascita del Savona. Come sempre, il tempo sarà galantuomo e ci mostrerà chi sarà stato dalla parte giusta, atteso che attualmente la parte lesa resta il Pro Savona. Posso comunque confermare che immediatamente la società ha attivato due trattative per sostituire “il transfuga” con un profilo di pari, se non superiore valore nella speranza di poterlo comunicare quanto prima ai tifosi biancoblù”.

Il comunicato si è poi concluso in questa maniera: “A questo punto, risolta per il momento la situazione campo di gioco, l’attenzione massima della società è rivolta al completamento della rosa per cui non sono da escludere altri addii eccellenti decisi dall’area tecnica anche alla luce dell’accaduto.”

Inizio di una nuova rivoluzione in casa Savona? Appuntamento ai prossimi giorni per scoprire il contenuto della risposta.