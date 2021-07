Cairo, dopo piazza della Vittoria restyling anche a Palazzo di Città: stanziati oltre 200 mila per i lavori - IVG.it

Cairo Montenotte. In attesa del trasloco degli uffici comunali da Palazzo Pertini a Palazzo di Città, sono previsti due importanti interventi in quella che diventerà la nuova sede del municipio.

Il primo, il cui progetto è in attesa dell’autorizzazione della Sovrintendenza, riguarda principalmente le tre rampe di accesso a Palazzo di Città. “Verrà sostituita completamente la guaina che ogni anno causa infiltrazioni nel foyer del Teatro Chebello – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione – e verrà inoltre installato un impianto di disgelo, molto utile per l’inverno soprattutto in vista dello spostamento degli uffici comunali e quindi la maggiore affluenza prevista nella struttura. Le rampe, infatti, saranno riscaldate”.

Ma non solo, l’intervento riguarderà anche l’impianto di illuminazione dell’anfiteatro e il rifacimento dell’intonaco nelle parti danneggiate della facciata di Palazzo di Città e all’interno del teatro. Il tutto per un costo totale di 140 mila euro.

Il secondo intervento, invece, costerà 90 mila euro che saranno destinati alla revisione e manutenzione dell’impianto di riscaldamento e di climatizzazione di Palazzo di Città.

“Contiamo di iniziare i lavori nei primi giorni di settembre – afferma Ghione – L’ideale sarebbe terminarli insieme al cantiere di piazza della Vittoria, ma ancora non sappiamo se sarà possibile”.

Come annunciato a Ivg mercoledì scorso, infatti, la nuova piazza sarà pronta per la fine del mese di settembre o gli inizi di ottobre. La data di scadenza dei lavori è stata prorogata per permettere alla ditta appaltatrice di realizzare alcune migliorie tecniche ed estetiche.

Intanto sono stati stanziati anche 102 mila euro (90 mila provenienti dal decreto Crescita e 12mila dal BIM – Bacino Imbrifero Montano) per la riqualificazione della zona dell’oltre Bormida. Nel dettaglio verrà demolita l’attuale pesa, per essere sostituita da nuovi parcheggi e marciapiedi.