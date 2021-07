Cairese, Giuliano Bresci si presenta: "I ragazzi dovranno sempre di più ambire a giocare in prima squadra" - IVG.it

Giuliano Bresci torna alla Cairese, dopo essere stato protagonista da giocatore. Allenerà la squadra insieme all’ex compagno Diego Alessi. Questa la scelta del sodalizio gialloblù.

Intervistato in diretta dall’area stampa della Cairese, Bresci ha esordito così: “Non ho un ricordo particolare, ci tengo a dire che con piacere ho accettato di collaborare con Diego, che mi ha subito contattato. Abbiamo un bel rapporto da moltissimi anni sia in campo sia fuori dal campo. Ho molti bei ricordi con Diego e con tanti ragazzi che alleneremo. Ci ho pensato un pochino ma non potevo dire di no data la stima che la Cairese ha sempre dimostrato nei miei confronti e per il fatto che la Cairese mi abbia sempre cercato in questi anni. Felice di poter dare il mio contributo“.

“Abbiamo già parlato di come lavorare in campo – ha aggiunto – all’inizio sarà normale che io mi concentri di più sulla fase difensiva e Diego sulla fase offensiva. Detto questo un allenatore deve sapersi occupare di tutto. Abbiamo la fortuna di conoscere bene i giocatori con cui lavoreremo. Sono contento del fatto che ci siano molti ragazzi del settore giovanile. Penso sia importante valorizzare i giovani. Spero di vedere un cambiamento nei ragazzi: vorrei che i giovani della Cairese avessero sempre di più la voglia di giocare nella prima squadra. Non è facile ma è bello che i ragazzi coltivino questo sogno”.