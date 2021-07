Cairese, Diego Alessi, Giuliano Bresci e il match analyst Michele Battistel nello staff della prima squadra - IVG.it

La Asd Cairese ha comunicato attraverso una nota ufficiale che lo staff che seguirà la prima squadra nella stagione 21/22 sarà composto anche da Diego Alessi e Giuliano Bresci.

Vecchie conoscenze del sodalizio valligiano per aver militato in passato con i colori gialloblù, insieme sono stati protagonisti della promozione in Eccellenza.

Ci saranno ancora Giorgio Caviglia e Federico Marini. La Cairese si avvarrà della figura di Michele Battistel, il quale ha da poco completato il corso organizzato a Coverciano dedicato ai match analyst.