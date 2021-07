Bypass autostradale, Scrivano (Upa): "Code in autostrada penalizzanti più del crollo del Morandi" - IVG.it

Savona. “Il nuovo bypass autostradale per noi è un’opera indifferibile, non possiamo più aspettare. Va fatta subito. Ci hanno colpito economicamente di più le code in autostrada che il crollo del ponte Morandi”. A dirlo è stato Carlo Scrivano, direttore provinciale dell’Unione Provinciale Albergatori durante il convegno di presentazione della nuova bretella Albenga-Carcare-Predosa lanciata oggi a palazzo Nervi da Regione Liguria, Regione Piemonte, i presidenti delle province di Savona e Alessandria e una quarantina di sindaci.

“Oggi uno dei fattori principali per il successo di una destinazione – spiega Scrivano – è il tempo di percorrenza per raggiungere la metà scelta dal turista e per tornare a casa”.

“Per il settore turistico alberghiero – riporta i dati raccolti – parliamo di un milione e 200 mila presenze all’anno, che unite a quelle della provincia di Imperia arrivano a 2 milioni e 200 mila. I 2/3 degli italiani arrivano da Piemonte e Lombardia”.

Per risollevare il turismo è fondamentale quindi il fattore velocità: “La ferrovia non riesce a rispondere a questo requisito. Per una vacanza il fine settimana la gente è disponibile a passare in viaggio dai 60 ai 90 minuti. Chiaramente non rispondiamo a questa necessità”.

Dai dati della ricerca effettuata dall’Upa sulle conversazioni in rete è emersa questa criticità: “Su un campione di un milione di persone, il 10% parlava della difficoltà di arrivare in Liguria, considerata irraggiungibile”.

“Non possiamo permetterci che la Liguria venga considerata irraggiungibile. Noi abbiamo le disdette perché non riescono ad arrivare. Dobbiamo agire in maniera veloce nel cambiare la percezione che la Liguria ha, deve ritornare facilmente raggiungibile e quindi – conclude Scrivano – serve lavorare oggi su queste opere”.