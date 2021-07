Bypass autostradale, FdI Val Bormida: "Ricaduta enorme in termine di appetibilità del nostro territorio" - IVG.it

Valbormida. “Sosteniamo con convinzione il progetto del nuovo bypass autostradale. Risponderebbe a un vero e proprio bisogno del territorio, poiché dai due presunti caselli di Dego-Cairo Montenotte e di Altare presenti sul tracciato preliminare, deriverebbero importanti benefici economici e lavorativi con una ricaduta enorme in termine di appetibilità della nostra valle, anche in termini di turismo, come ampiamente sottolineato dai vari interventi durante l’incontro svoltosi in provincia in merito a questo tema e dove ha partecipato anche il nostro assessore regionale Gianni Berrino”.

A dirlo è la sezione della Val Bormida di Fratelli d’Itali. “L’incontro organizzato dalla Provincia di Savona nei giorni scorsi, ha riacceso i fari su un’opera strategica, la cui realizzazione risulta oggi più che mai di strettissima attualità e di grande necessità”.

“Per arrivare ad un risultato – proseguono -, riteniamo altresì fondamentale la manifestazione di una unità di intenti che veda protagoniste tutte le regioni coinvolte Liguria, Piemonte e Lombardia che debbono fare leva su questa infrastruttura che diventerebbe il viatico di collegamento tra l’Europa sud occidentale e la pianura padana. Sarebbe – concludono – la soluzione migliore contro l’isolamento della nostra provincia più volte scaturito dai problemi infrastrutturali di strade e autostrade”.