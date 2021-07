Toirano, cade sul letto del fiume: bambino di 7 anni portano d'urgenza al Gaslini - IVG.it

Toirano. E’ caduto in paese, nel greto del fiume Varatella di Toirano, un bambino di 7 anni per cause ancora poco chiare: secondo le prime informazioni, il giovane si trovava poco distante dal ponte e avrebbe perso il controllo della bicicletta, compiendo un volo di diversi metri, per poi raggiungere il greto del rio.

L’allarme è stato lanciato subito, una manciata di minuti prima delle 18, quando il piccolo è scivolato giù. Per soccorrere il giovane è accorsa un’ambulanza della Croce Bianca di Borghetto, l’elisoccorso proveniente da Albenga, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Dopo un’intervento piuttosto complesso, il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale Gaslini di Genova.