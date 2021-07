Bragno, per la porta un giovane e un esperto: "Binello e Negro si giocheranno il posto" - IVG.it

Il Bragno ha comunicato che i portieri della prossima stagione saranno Gianluca Binello e Nicolò Negro. Due profili opposti: il primo è uno dei portieri più longevi della provincia (classe 1976), il secondo, nato nel 2003, deve ancora compiere vent’anni e proviene dal settore giovanile della Cairese, anche se nelle ultime due stagioni ha spesso frequentato la prima squadra gialloblù.

Binello titolare e Negro dietro di lui per cogliere i trucchi del mestiere o il giovane titolare con alle spalle un giocatore esperto a supporto? La società attraverso le parole del direttore sportivo Andrea Ferrari fa sapere che non vi sono al momento gerarchie stabilite. Sarà compito di mister Gerundo e del suo staff capire l’assetto migliore per affrontare il prossimo torneo di Promozione.

Novità anche nelle altre zone del campo. Rinnovati i prestiti dei tre 2001 dalla Cairese Fabio Gallo (difensore), Lorenzo Negro (centrocampista) ed Emanuele Monni (attaccante). Dall’Ama Brenta Ceva arriva il centrocampista classe 1997 Ergys Leka.