Borghetto, ragazzi dell'istituto medico pedagogico al mare per festeggiare la Bandiera Blu - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Una giornata al mare per i ragazzi dell’istituto medico pedagogico di Borghetto è stata l’occasione per festeggiare la Bandiera Blu. Il coordinatore dell’istituto Michele Lammardo è molto soddisfatto dell’iniziativa: “I nostri ragazzi sono rimasti entusiasti della bellissima esperienza. Festeggiare poi la bandiera blu con sindaco e vice sindaco é stata un emozione unica per loro”.

“Per me – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – è stato bellissimo vedere negli occhi dei ragazzi dell’istituto pedagogico la gioia di stare all’aperto e giocare in compagnia. Per loro, più che per altri, il lockdown è stato durissimo da sopportare. Per questo motivo con il vice sindaco Luca Angelucci abbiamo ritenuto che fosse l’occasione giusta per consegnare ufficialmente la tanto ambita e meritata Bandiera Blu”.

“Un gesto simbolico che rappresenta la voglia di tutti noi di voltare pagina guardando con ottimismo al futuro e con un pensiero rivolto anche ai ragazzi diversamente abili che frequentavano il centro per le attività diurne, non residenziali, ai quali le restrizioni Covid hanno precluso la possibilità di farlo. Un problema serio sia per loro che per le loro famiglie” conclude Canepa.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per l’appoggio che ci ha dimostrato, il sindaco è sempre presente e attento, la dirigente Asl dottoressa Cirone per la splendida sorpresa, la Croce Bianca di Borghetto per l’assistenza e non ultimi ma sempre in prima linea per il sociale i ragazzi OPSA del gruppo Croce Rossa – aggiunge Lammardo -. Inoltre ci tengo a ringraziare di cuore Alessandro e il suo staff che ha messo a disposizione la struttura Bagni Nettuno e ha garantito lo svolgimento dell’attività con tutti i servizi per i ragazzi”.