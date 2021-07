Borghetto, Il Forum Culturale ringrazia l'amministrazione: "Denominazione Comunale per le pesche è un traguardo" - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. “Ringraziamo il comune di Borghetto per il traguardo che è stato raggiunto per la valorizzazione delle Pesche di Borghetto; la Denominazione Comunale è solo un piccolo traguardo per il riconoscimento del nostro territorio”. A dirlo è il Forum Culturale e il direttivo dell’associazione.

“L’associazione opera da ben 25 anni, con dedizione e umiltà e professionalità – dicono dall’associazione -. I soci con il proprio contributo hanno da sempre portato la storia e le tradizioni a conoscenza del nostro paese e negli ultimi anni si è concentrata sulla messa in evidenza del comparto agricolo , specialmente sulla rivalutazione delle pesche di Borghetto attraverso la figura della Principessa Perseghina; quest’ultima è un personaggio legato proprio alla tipicità locale capace di racchiudere tutta la storia di tutte le varietà di pesche che negli anni d’oro furono, si può dire, inventate a Borghetto”.

“Il nostro paese era considerato la capitale delle pesche e numerose famiglie selezionarono delle qualità che ancora oggi vivono e alcune di loro portano i nomi delle famiglie; tra le più famose triniamo la pesca Michelini, la pesca Dantin, l’Impero e la Dessiè (quest’ultima è una qualità quasi persa per la sua caratteristica di essere troppo delicata e non adatta alle spedizioni) .

“Il Forum Culturale attraverso la Principessa Perseghina (interpretata da Elena Gandolfo la quale grazie alle sue capacità riconosciute a livello nazionale da tutti i rappresentanti regionali è stata eletta nel direttivo nazione del coordinamento maschere italiane, coordinatrice regionale ligure) negli ultimi anni ha portato alla ribalta nazionale questa, e non solo, aspetti della nostra cittadina”.

“Nel 2019 – ricordano – abbiamo incominciato ad una festa legata ai prodotti agricoli ( si ricorda che Borghetto fu anche un luogo dove i suoi cavoli erano ricercati e venivano coltivati in grande quantità tanto che gli abitanti dei comuni vicini chiamavano scherzosamente i borghettini “Burghettin Cianta Coi. Quest’ultima insieme U Cillu sono le altri due nostri personaggi promotori delle nostre tradizioni. Il Forum Culturale di Borghetto, per il lavoro svolto, ha ricevuto ultimamente un importante riconoscimento dalla Regione Liguria. Come è solito dire Elena Gandolfo ‘la storia dell’arte attraverso la sua commedia sono uno dei pilastri portanti della nostra cultura e di conseguenza dell’uomo’”.

“Purtroppo per causa Covid le nostre iniziative si sono ridotte. Alla prima presentazione a Cairo Montenotte delle future denominazioni DeCo il comune portò ed espose proprio i nostri libri e il costume della principessa Perseghina come Rappresentanza. Constatiamo invece la “curiosa” dimenticanza che l’amministrazione di Borghetto ha fatto per l’evento che si terrà oggi. Nella speranza che ci siano più dimenticanze discutibili di questo peso, nel rispetto del lavoro dei nostri associati, e di tutti cittadini che si sentono rappresentati dai valori che la nostra associazione incarna auguriamo che la giornata di oggi sia un successo”.