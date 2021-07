Boom di iscrizioni ai corsi estivi del Barone Rampante - IVG.it

Borgio Verezzi. “Tanta, troppa e’ la voglia di ripartire, di stare di nuovo insieme su e giù dal palcoscenico. E mai come in questi giorni ce ne stiamo accorgendo: moltissime infatti le iscrizioni ai corsi estivi di teatro, attivati nel rispetto delle norme del protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19”.

Così la compagnia del Barone Rampante a Borgio Verezzi racconta la stagione della ripartenza anche per il teatro e la recitazione, con lo stesso festival teatrale di Verezzi ormai alle porte.

“Una bellissima soddisfazione per noi” commentano i membri del Direttivo dell’Associazione, giunta ormai quasi al suo sedicesimo anno di età e sostenuta dal Comune di Borgio Verezzi e dalla Fondazione De Mari.

“Sarà per la voglia di ripartire, sarà per la professionalità dei docenti, o per l’offerta formativa dei corsi, ma questa e’ l’ennesima conferma che ancora una volta Borgio Verezzi e’ il paese del teatro, in particolare di un teatro giovane, nuovo, pur nel rispetto nella tradizione”.

Tre sono gli esclusivi laboratori teatrali proposti per i ragazzi, “La Gabbianella e il Gatto”, terminato ieri, “Il Libro della giungla” (5-9 luglio) a cura di Francesca Santamaria Amato e “La Bisbetica Domata” ( 12-16 luglio) a cura di Elena Gigliotti.