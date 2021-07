Boissano Atletica Estate: i risultati della prima giornata

Boissano. Grande partecipazione e ottimi risultati per la prima giornata di Boissano AtleticaEstate – Community Italian Riviera 2021, valida anche quale seconda tappa del Grand Prix Liguria Sportlife. L’evento ha avuto l’organizzazione tecnica dell’ASD Atletica Arcobaleno Savona e dell’ASD Atletica Run Finale, affiancate dalla US Maurina OlioCarli che ha contribuito al montepremi dell’evento. Come sempre grandi i volontari del Boissano Team e della locale pubblica assistenza Croce di Malta, che hanno garantito un contesto di insieme veramente accogliente e ottimale.

Ci sono stati molti motivi di esultanza per gli oltre 500 atleti in gara. Nelle corse numerosi i PB – personal best, i record personali – abbattuti e, tra questi, alcuni decisamente “pesanti”.

Ilaria Accame, velocista di Arnasco cresciuta nel vivaio Run Finale e ormai tra le leader dell’Arcobaleno Savona, esordisce in stagione sui 400 metri. Precedente primato personale polverizzato con un miglioramento di 3 secondi abbondanti. Sino ad arrivare ad un grande 55”04 che, tra l’altro, significa nuovo primato provinciale assoluto, a migliorare il precedente record che apparteneva dal 1978 a una figura storica dell’atletica savonese, Giuliana Bargioni (all’epoca approdata in azzurro). Ed è sua la miglior prestazione di giornata in campo femminile. Alle sue spalle si migliora anche Alessia Peduzzi (ASD Atletica Sanremo) che scende a 56”86.

Bene i 100 metri, che vedono l’affermazione di Francesca Paolin (Castell’Alfero) sulla giovanissima portacolori Arcobaleno Elisa Moro (pass per i Nazionali Allievi realizzato correndo in 12”58) e su Aurora Greppi (Arcobaleno) anche lei approdata allo stagionale di 12”66. Nei 3000 metri affermazione per l’indomita e inarrestabile Laila Hero, che si impone in 11’07”97.

Buoni riscontri dalla pedana del martello. Tra le Assolute vince Ilaria Marasso (CUS) con una miglior misura di 51.20 metri. Ma gran bella gara anche tra le allieve: vittoria per l’imperiese Lisa Severoni con 40.70 e alle sue spalle grande crescita della coppia Arcobaleno Diana Badino (che arriva a 38.18) e Jazmin Achucarro Gamarra (37.90 la sua miglior misura).

guarda tutte le foto 496



Boissano Atletica Estate: ecco gli scatti degli atleti impegnati nella manifestazione

In campo maschile miglior performance di giornata per l’atteso Marco Lingua. Il piemontese, recentemente approdato al 16° titolo italiano in carriera, è meno brillante rispetto ad altre occasioni, ma sfiora comunque i 70 metri, con un miglior lancio a 69.63 metri. Tra gli junior (attrezzo da 6 kg) si impone Davide Costa (CUS Genova), con un ottimo 69.73.

E lo sprinter Luca Biancardi conferma quanto di buono già messo in tavola in questa stagione di ripartenza: corsa facile e decontratta, concentrato sulla sua azione. Risultato: vittoria con ampio margine ma soprattutto miglioramento di 8 centesimi del PB che iniziava ad essere anzianotto. 10”67 con vento nullo, come dire… non siamo poi così lontani dai top di categoria, anzi. Alle sue spalle 10”92 per il torinese Mattia Jason Ndongala e buone prove anche per lo junior della Foce Sanremo Davide Ebrille (11”12) e per il rientrante Francesco Gallo (trionfo Ligure) che è 4° in 11”13.

Ci sono stati poi i 400 metri ostacoli, con cavalcata facile di Francesco Rerbagliati (Arcobaleno): 53”85 il crono all’arrivo, sicuramente di livello. Bel 400 con vittoria per Marco Zunino (Arcobaleno) in 49”22 e ottimo argento per Gabriele Scarrone (Alba Docilia) che realizza 49”32.

In ambito giovanile almeno tre le prestazioni top: Anna Crovetto (Atletica Varazze) dominatrice dei 300 cadette in 41”37 e, sempre sui 300 ma al maschile, ottima prova di Mario Bersanetti (Don Bosco) impostosi in 37”09, prestazione di grande spessore. Sugli 80 Cadetti ennesimo miglioramento di Gabriele Quattropani (Atletica Ceriale) che si porta a 9”76, salendo ulteriormente nelle liste nazionali.

Prossimo appuntamento boissanese per martedì 27 luglio con la 2° giornata di Boissano Atletica Estate.