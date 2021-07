Bodybuilding, la palestra Star's Gym si conferma una fucina di campioni - IVG.it

“Fatti. Non parole”. È questo il motto della palestra Star’s Gym di Albisola Superiore e, a giudicare dalle foto delle competizioni di bodybuilding, mai slogan fu più azzeccato. Nonostante le difficoltà dell’ultimo anno infatti, con le palestre chiuse a causa dell’emergenza Covid e i diversi stop agli eventi sportivi, gli atleti della Star’s Gym sono riusciti a dimostrare che con costanza, dedizione e duro lavoro i risultati possono arrivare portandosi dietro una lunga scia di soddisfazioni.

Tra i riconoscimenti più prestigiosi, spiccano senz’altro quelli ottenuti da Matteo Ghiglia e Denise Canepa. Il primo, attuale allenatore presso la palestra, è stato campione di categoria pesi medi ai Campionati italiani di Carrara del 5 maggio 2019; la seconda, ha ottenuto lo stesso anno una meritatissima vittoria nella categoria shape e assoluta donne muscolar, sempre per la federazione CIBB Italia. Lo scorso 2021 ha poi replicato, il 19 giugno a Bologna, all’Olympia e World Cup CIBB International, classificandosi al primo posto nella categoria fitness- beauty.

Due campioni italiani, dunque, ma non solo. Questo perché la sopraccitata Denise Canepa, nel weekend del 19 e 20 giugno, ha messo a segno una doppietta a Bologna aggiudicandosi anche la vincita della c.d. Pro Card, una tessera professionistica internazionale molto ambita nel panorama dei bodybuilders.

Matteo e Denise si allenano quotidianamente nella palestra Star’s Gym che, grazie alle recentissime ristrutturazioni, offre i migliori attrezzi a disposizione per l’allenamento dei culturisti e degli aspiranti tali e due validi istruttori di fitness e bodybuilding. Grazie al loro esempio e alle loro vittorie in competizioni di alto livello i due stanno aprendo la strada ai tanti giovani che ogni giorno si recano in palestra col desiderio di raggiungere una forma fisica smagliante grazie alla combinazione di diverse discipline, allenamento e duro lavoro. Due maestri d’eccezione per i futuri campioni di domani, firmati Star’s Gym.