Berlangieri presidente degli industriali, per la prima volta in Italia il Turismo alla guida degli imprenditori - IVG.it

Savona. Per la prima volta in Italia (almeno che si sappia) un albergatore diventa presidente dell’Unione Industriali della sua provincia.

Accade a Savona, dove da pochi minuti Angelo Berlangieri, presidente di Upa (Unione Provinciale Albergatori), che fa appunto capo a Confindustria (l’altra associazione di categoria aderisce invece a Confcommercio), è stato designato dal Consiglio Generale a guidare l’Associazione Industriali della provincia di Savona su indicazione dei tre “saggi”, i past president Fabio Atzori, Elio Guglielmelli e Marco Maccio’.

Berlangieri sarà presidente da quest’autunno fino al 2025.

Gli industriali savonesi hanno voluto inviare un segnale forte, chiaro e innovativo a sostegno del turismo della nostra provincia, che versa in stato pre-agonico per tutti i problemi che si conoscono, a cominciare ovviamente dalle infrastrutture con lo stato disastroso in cui versano autostrade e ferrovie.

Ci sembra un segnale di grande maturità che gli industriali della provincia di Savona abbiano in qualche modo rinunciato a una designazione tradizionale, anche se il tessuto produttivo conta molte aziende e di grande prestigio – che certamente Berlangieri non trascurera’ – per favorire come detto il comparto che in questo momento soffre di più e conta centinaia di aziende e migliaia di addetti.

Per la prima volta c’è un’operazione di sintesi tra turismo, logistica e manifatturiero che rappresenta un salto di qualità che supera contrapposizioni talvolta emerse in passato e che non hanno più ragione di esistere.

Tra i principali obiettivi della nuova governance ai primi posti c’è senza dubbio la difesa dell’indipendenza dell’Unione Industriali da Genova, che vorrebbe annettessi le industrie savonesi come ha fatto con il porto.