Bastava poco - IVG.it

Savona. Bastava poco. È la semplice considerazione che si può fare dopo la festa in piazza Mameli dei tifosi, ebbri per la vittoria e vicini ai tanti italiani che abitano e lavorano nel Regno Unito (per loro si è espresso Bonucci: dovete mangiarne ancora di spaghetti).

Bastavano un po’ di transenne e qualche vigile urbano per proteggere il monumento ai Caduti e, più in generale, controllare i festeggiamenti.

Non ci aveva pensato nessuno, in primis la sindaca Caprioglio, in occasione della semifinale. Bastava poco.

A proposito di Caprioglio, risulta per la verità incomprensibile (almeno a noi) l’affermazione secondo cui – in sostanza – occorreva “trovare le risorse” per pagare gli straordinari alla polizia locale.

Ma davvero? A noi sembra che la polizia locale sia molto attiva (secondo alcuni troppo) nel fare le multe, senza contare che in alcuni giorni della settimana effettua anche servizio notturno. Era così difficile per la sindaca prendere gli opportuni provvedimenti? Bastava poco.

guarda tutte le foto 24



L’Italia campione d’Europa: tripudio in tutto il savonese

La festa di piazza Mameli è così filata via liscia: ai giovani in festa è stato sufficiente vedere le forze dell’ordine per evitare eccessi, figuriamoci dare l’assalto al monumento. Mentre eravamo in diretta dalla piazza lo abbiamo sentito dire più volte a loro stessi: “Oh, non far ca**ate, c’è la polizia, bro”. Bastava poco.

Per la verità due inconvenienti si sono registrati. Il primo consiste nei danneggiamenti al dehors del bar Besio, che i titolari hanno denunciato con elegante forza, il secondo nella disastrose condizioni di pulizia in cui si è ritrovata la piazza all’alba. In questo caso avrebbe potuto aiutare la sistemazione di un po’ di bidoni dell’immondizia in più, idea – lo comprendiamo – fuori della portata di chi avrebbe dovuto pensarci. Bastava poco.

Ha fatto la sua parte, invece, Tpl Linea: quelli dei bus hanno dirottato alcune corse e informato per tempo gli utenti, per giunta senza provocare grossi inconvenienti.

Bene. L’Italia è campione d’Europa e la festa si è svolta senza particolari problemi, grazie a un po’ di transenne e qualche vigile urbano. Bastava poco.

Ora l’appuntamento è per i Mondiali, ma c’è tempo e soprattutto sarà il problema di un altro sindaco.