Baseball giovanile, la Cairese Under-15 ha la meglio contro i piemontesi del Boves - IVG.it

Cairo Montenotte. Under 18 : in casa contro L’Avigliana Bees i biancorossi non trovano la giusta concentrazione e si complicano la vita in ottica Play-Off. Gli ospiti ordinati e determinati costruiscono il loro successo lancio dopo lancio mentre la Cairese sembra in letargo, dalla nebbia più profonda emergono soltanto 3 giocatori: l’indomito guerriero De Bon Francesco,autore di una difesa perfetta del campo esterno con 4 splendide eliminazioni acrobatiche , Buschiazzo, che con un bellissimo doppio spinge a casa l’unico punto Valbormidese e Bussetti, costretto nel ruolo di partente e non supportato dalla difesa estremamente fallosa. Rimane poco da dire, sabato sarà la volta dei Rebels Avigliana, primi in classifica, e servirà una reazione di orgoglio

Under 15 : domenica si abbandonano le deroghe e la formazione si schiera in campo con Mascarino e Chiarlone batteria partente, Giuria in prima base, Bogazzi in seconda base, Bruno in terza base, Garra interbase, in campo esterno Petianu Rozio e Secci mentre a disposizione direttamente dall’under 12 Pacenza, Bogliolo e Sechi . La gara risulta piacevole con continui cambiamenti di fronte, i Piemontesi nella seconda ripresa danno l’impressione di dilagare e segnano 5 punti, i Biancorossi però raccolgono le forze e al quarto inning con la valida di Bogazzi trovano la forza di cambiare l’inerzia della partita, seguono le valide di Garra, Giuria e Chiarlone. Riaperta la partita si gioca tutto nell’ultima ripresa: la batteria é cambiata e tocca a Garra e Bruno il compito di contenere il ritorno del Boves ; nell’ultimo attacco Mascarino spinge a casa Garra e Bruno mentre Giuria batte valida per il punto di Mascarino, ora è il momento di Pacenza e Bogliolo che danno il loro contributo e sarà Bogazzi a segnare il punto del vantaggio sotto una leggera pioggerella che certamente non aiuta i lanciatori Bovesani . Una vittoria che fa sicuramente morale soprattutto visto che si sta lavorando in ottica futura .

Serie C In trasferta a Sanremo nonostante la buona prestazione si torna sconfitti, ma con buone sensazioni. Bene in difesa e discreta in attacco si può dire che la squadra non è stata fortunata quando, nel corso del quinto inning ,si scopre che per l’arbitro non era out il forzato in seconda e lo si scopre quando la difesa sta uscendo dal campo , ne approfitta il Sanremo segnando due punti . Poco male la stagione ci ha riservato di peggio ; tecnicamente le conferme arrivano da Baisi competitivo sul monte, da Bussetti al suo esordio di categoria sul monte e, dal alto attacco sono buoni i segnali positivi che si leggono dalle nove valide ben distribuite e realizzate da Ceppi, singolo e triplo, Sechi, singolo e doppio, ancora doppio per De Bon e per finire le valide di Bellino, Ferruccio e Franchelli . Domenica prossima si riposa si riprenderà domenica 18 a Genova contro i Rookies .

Risultati della settimana

Under 18 a Cairo B.C.Cairese – Avigliana Bees 1 – 4

Under 15 a Cairo B.C.Cairese – Boves 12 – 11

Serie C a Sanremo Sanremo B – B.C.Cairese 8 – 4

Prossimi impegni :

Giovedi 8 Luglio

Under 12 a Cairo 18,00 B.C.Cairese – Cubs Albisole

Sabato 10 Luglio

Under 18 a Cairo 15,00 B.C.Cairese – Avigliana Rebel

Domenica 11 Luglio

Under 15 a Cairo 10,00 B.C.Cairese – Sanremo B

Under 12 a Genova 10,30 Rookies Ge _ B.C.Cairese –