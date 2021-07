Bandiere Blu sul mare di Celle, ma resta il caos mobilità. Giampedrone: "L'obiettivo è sicurezza e vivibilità" - IVG.it

Celle Ligure. Arrivano su un gozzo, le portano gli Scout Nautici. Le aspettano cittadini e autorità. Una per il litorale, l’altra per il porticciolo: cerimonia a Celle Ligure per la consegna delle Bandiera Blu.

Le issano il sindaco Caterina Mordeglia da un lato del molo, e Massimo Barindelli, presidente di Cala Cravieu, dall’altro. E poi il fischio degli Scout.

Anche quest’anno il primo cittadino, è onorato.

Per l’occasione è arrivato anche Giacomo Giampedrone, assessore regionale che ha esaltato l’impegno dell’amministrazione di Celle che crede in questo importante riconoscimento e si impegna affinché venga sempre onorato.

“Gli diciamo che questo mare così prezioso e, per questo fregiato della Bandiera Blu in oltre trenta comuni della riviera ligure, in questi mesi in cui se ne può usufruire al meglio, diventa purtroppo un’opportunità difficile per chi arriva da fuori. Un’impresa minata da una situazione infrastrutturale che penalizza tutti, tutti i giorni”, il messaggio dalla comunità cellese.

Consegna Bandiera Blu a Celle Ligure

“Vogliamo la sicurezza delle nostre autostrade ma anche la vivibilità” sottolinea l’assessore alle infrastrutture: tolti i cantieri nel fine settimana, il problema si ripresenta al lunedì. Proprio domani avremo un nuovo incontro con Anci e Autostrade per trovare soluzioni che garantiscano almeno per luglio e agosto una situazione più accettabile”.

Poi annuncia: “Per l’autunno dobbiamo studiare, da settembre a dicembre, un programma che purtroppo sarà di nuovo molto impattante. Augurandoci che, dal punto di vista sanitario, la situazione sia ben diversa dallo scorso anno: bisognerà svoltare e cambiare le cose” conclude.