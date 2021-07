Banca Carige torna in borsa a piazza Affari: revocata la sospensione - IVG.it

Liguria. A distanza di oltre due anni e mezzo di assenza dalle borse, Banca Carige torna a Piazza Affari. Il titolo dell’istituto di credito ligure sarà infatti riammesso alle negoziazioni a partire da martedì 27 luglio. A darne notizia è stata la stessa banca con una nota.

La Consob (con delibera n. 21960 del 21 luglio 2021) ha disposto la revoca della delibera di sospensione imposta il 2 gennaio 2019. Come noto, le negoziazioni del titolo erano state sospese a causa della decisione della Banca centrale europea di porre l’istituto in amministrazione straordinaria e quindi della difficoltà da parte della banca di fornire un completo quadro informativo.

La Consob ha appunto anche autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sull’MTA delle azioni ordinarie della banca derivanti dall’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 20 settembre 2019 e dei “Warrant Banca Carige S.p.A. 2020-2022” assegnati gratuitamente agli azionisti che hanno sottoscritto, nell’ambito dell’aumento di capitale, azioni emesse a valere sulla terza tranche.

Per l’effetto della delibera di revoca, il 27 luglio oltre alla negoziazione delle azioni troverà avvio la negoziazione dei Warrant e del prestito subordinato “Banca Carige S.p.A. 2019-2029 Callable Tasso Fisso con Reset Tier II” per un valore nominale complessivo di 200 milioni di euro, interamente sottoscritto da primari investitori istituzionali, avente caratteristiche idonee per essere computato nel patrimonio di vigilanza della Banca.