Autostrade e code a ponente, Toti viaggia in treno: "Faremo il possibile per limitare i disagi" - IVG.it

Ponente. Per il presidente della Regione, abituato a viaggiare con l’auto di servizio per i propri spostamenti istituzionali, è certamente una novità: Giovanni Toti ha scelto di muoversi in treno per raggiungere il Ponente ligure dove lo attendono due giorni di impegni.

La situazione del traffico infatti è estremamente critica sull’autostrada A10, come lo era anche negli scorsi giorni: al momento, come riportato da Genova24, ci sono ben 7 chilometri di coda tra Varazze e Savona e altri 2 chilometri tra Spotorno e Feglino a causa dei cantieri.

Oggi pomeriggio alle 16 il governatore Toti si è recato ad Albenga per presentare, insieme al sindaco Riccardo Tomatis, la riqualificazione di rio Fasceo e Carendetta e relativa viabilità. A seguire, alle 18, presso la sede del Comune di Ventimiglia il governatore incontrerà i sindaci del territorio per un confronto sul futuro dell’ospedale Saint Charles di Bordighera. Domani alle 11 il presidente Toti parteciperà all’inaugurazione del porto di Ventimiglia presso Cala del Forte in Passeggiata Marconi 5.

Come conferma lo staff del governatore, la scelta è ricaduta sul treno proprio per evitare ritardi dovuti alle code che già da questa mattina hanno interessato il nodo genovese e alcuni tratti sulle riviere. Toti ha comprato un normale biglietto di seconda classe per un treno regionale.

“Provo quotidianamente sulla mia pelle, come altri utenti, la difficile situazione della rete autostradale ligure” ha detto Toti. “Stiamo lavorando per trovare un equilibrio tra l’indispensabile necessità di sicurezza con l’altrettanto importante necessità di garantire una mobilità per la ripartenza”.

“Ogni settimana ci stiamo confrontando con gli ispettori ministeriali e con i concessionari per verificare i lavori, i canteri e gli interventi di manutenzione in atto”.

“L’attuale piano di ristrutturazione, così impattante, riflette anni e anni di ritardi: ci sono cantieri non prorogabili, come quello all’interno della galleria di Varazze o di altri tratti, dunque faremo il possibile per limitare i disagi” conclude Toti.

Ma sul cronoprogramma dei cantieri e dei lavori non mancano le polemiche: “Continuano ad arrivare notizie allucinanti dalle nostre autostrade: anche oggi, causa cantieri disseminati ovunque, il caos più totale. Code chilometriche sotto il sole di luglio” dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“Ci tocca ancora una volta tornare sul mancato invio del cronoprogramma dei lavori sulle tratte gestite da Autostrade per l’Italia e dal gruppo Gavio. Dopo ormai tre settimane dalla IV Commissione Ambiente-territorio-infrastrutture, nulla è pervenuto alla segreteria e tantomeno alla presidenza della Commissione. L’unico cronoprogramma ricevuto è stato quello di Salt”.

“Ancora non si capisce quali accordi siano stati presi, tra Regione e gestori delle tratte, sui cantieri per la messa in sicurezza della rete. Ricordiamo bene, in merito, i comunicati della Giunta diramati lo scorso maggio: leggendoli, avevano fatto intendere che era tutto nero su bianco e tutto calendarizzato per non arrecare disagi. Abbiamo allora chiesto i verbali degli incontri ma… mestamente scoperto che Regione non ha provveduto a redigerli. Ora, anche del cronoprogramma dei lavori non si sa assolutamente nulla. Nel mentre, la nostra regione è sotto scacco causa cantieri che certo non agevolano chi ogni mattina deve recarsi al lavoro. E di sicuro frenano chi desidera raggiungere la Liguria per soggiornarvi essendo ormai in piena stagione turistica”, conclude Tosi.