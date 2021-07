Auto esce di strada e finisce in un dirupo: soccorsi mobilitati - IVG.it

Balestrino. Incidente stradale nella notte lungo la provinciale a Balestrino.

Secondo quanto appreso, intorno alle 00.30, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada: la vettura è poi finita in un dirupo.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento dei vigili del fuoco, dei militi della Croce Rossa di Loano e del 118: fortunatamente nessuna grave conseguenza per il guidatore e gli occupanti a bordo.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari sono stati trasportati per accertamenti al Santa Corona di Pietra Ligure: per loro solo qualche contusione e tanto spavento per l’accaduto.