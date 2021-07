Atterraggio di emergenza all'aeroporto di Villanova: guasto al carello - IVG.it

Villanova d’Albenga. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi all’aeroporto di Villanova d’Albenga per un atterraggio di emergenza.

Un aereo monomotore (un BE35), partito da Brema in Germania, al momento della discesa ha avuto un problema tecnico per il mancato funzionamento del carrello d’atterraggio, che non si sarebbe aperto correttamente.

Il pilota tedesco è stato costretto ad un atterraggio “di pancia” sulla pista dello scalo ingauno, per fortuna andato a buon fine. Il velivolo è riuscito a planare uscendo fuori pista, ma nessuna grave conseguenze per gli occupanti, tutti di nazionalità tedesca.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, i vigili del fuoco e i carabinieri.

A seguito dell’episodio l’aeroporto è rimasto chiuso: sono in corso indagini e accertamenti tecnici per capire esattamente le cause del guasto tecnico che poteva avere conseguenze ben peggiori.