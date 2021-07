Attacco di Arcigay, Scaramuzza: "Stupito dalle accuse nei miei confronti, qualcuno ha il dente avvelenato con me?" - IVG.it

Savona. Due giorni di polemica non sono bastati a disinnescare un clima fattosi davvero rovente. Successivamente alle dichiarazioni del vicepresidente del Savona Calcio Simone Marinelli nessuno si è sentito esente dal commentare o dalla necessità di replicare, situazione la quale ha creato un’enorme disputa nel mondo sportivo locale, ma anche nella realtà politica e amministrativa che orbita intorno alla città della Torretta.

A chiarire la situazione era infatti intervenuta proprio Monica Giuliano, primo cittadino vadese che aveva spiegato i motivi della sua scelta. In seguito in difesa della sindaca si era poi espressa anche Arcigay, associazione che non aveva gradito la presa di posizione dell’assessore allo sport del comune di Savona Maurizio Scaramuzza.

Intorno all’ora di cena è quindi arrivata la replica proprio di quest’ultimo, il quale ha dichiarato: “Mi rendo conto che in questo periodo la polemica coatta vada di moda, ma sono rimasto stupito nel leggere parole di accusa nei miei confronti da parte di Arcigay. Qualcuno ha il dente avvelenato con me? Sono un assessore del Comune di Savona, vorrei tranquillizzare gli esponenti del circolo savonese che non sono un pericoloso nemico. Anche se spesso si hanno idee diverse – è la base della democrazia – condanno e ho condannato pubblicamente le parole pronunciate da Marinelli. Un fatto grave, che non si dovrà mai più ripetere e di cui si occuperanno i diretti interessati. Si vede che anche questa vicenda è stata strumentalizzata da una certa parte politica che cerca consensi in vista delle elezioni. Massimo sostegno alla sindaca Monica Giuliano!”.

Si è così concluso un altro capitolo della diatriba che ha infiammato gli ultimi giorni all’ombra della Torretta, questo ovviamente attendendo gli sviluppi della vicenda.