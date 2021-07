Atletica Ceriale: titoli e podi ai campionati regionali master

Ceriale. Ai gialloneri dell’Atletica Ceriale 5 ori e 3 argenti ai campionati regionali master, disputatisi a Villa Gentile, a Genova. Positivo bilancio, che sottolinea la qualità del lavoro, con alcune punte di eccellenza.

Superlative prove per Adina Navradi e Sabrina Paccino, che hanno conquistato ben due titoli a testa. Adina Navradi ha vinto il titolo nel lancio del giavellotto e nel getto del pesi, mentre Sabrina Paccino ha conquistato il primo posto nel lancio del martello e nel getto del peso per la categoria F40. Monica Castiglioni ha dovuto accontentarsi del titolo nel lancio del martello e dell’argento nel getto del peso per la categoria F45.

Sul podio, con un secondo posto negli 800 metri nella categoria F50, è salita anche Marina Bonora; stesso piazzamento per Adriano Cusato, sulla medesima distanza nella categoria M55. Buon piazzamento anche per Andrea Isolica, che ha ottenuto un quarto posto sui 5.000 metri nella categoria M45.

“Questi sono risultati prestigiosi per i nostri portacolori ai Campionati Regionali Individuali Master – ha commentato la società con un comunicato stampa – Premiati gli sforzi costanti, la passione e il cuore. Grazie grandi atleti!”.