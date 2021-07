AsinOlla, educazione in natura: Open Day per l’anno scolastico 2021-2022 - IVG.it

Pietra Ligure. AsinOlla rilancia il progetto di didattica outdoor per l’anno scolastico 2021-2022: l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pietra Ligure, “Impariamo l’A(sino) B(osco) C(avallo) – I nostri bambini li vogliamo Asini”, ripropone una attività pedagogico-educativa con gli animali e la natura destinata ai bambini dai 3 agli 11 anni.

Il prossimo 30 luglio il parco natura di Pietra Ligure propone un Open Day per vivere una giornata tipo ad AsinOlla e parlare dell’offerta formativa.

“Una prima presentazione per tutti i genitori interessati, un momento di condivisione e confronto su questo progetto formativo, unico e davvero innovativo, che ha avuto grande successo e apprezzamento nonostante le limitazioni imposte dal Covid” afferma il presidente di AsinOlla Maria Teresa Bergamaschi.

“Siamo pronti a rafforzare il gruppo di lavoro protagonista dell’offerta didattica, che comprende l’insegnante, la coordinatrice pedagogica, le educatrici, l’istruttrice dei cavalli, fino al responsabile dei laboratori artistici, di inglese, dell’attività assistita e ludica con gli asini, oltre alla psicologa dell’età evolutiva, senza dimenticare la figura professionale per l’alimentazione e l’orto”.

“Un team completo e integrato a disposizione dei bambini, con l’obiettivo di migliorarci ancora, con percorsi personalizzati secondo le differenti esigenze” aggiunge la presidente di AsinOlla

“Dopo l’Open Day di luglio sul progetto didattico apriremo le iscrizioni per il prossimo anno scolastico”.

“Non posso che ringraziare ancora l’amministrazione comunale di Pietra Ligure, tutto il nostro staff e le tante mamme e papà che hanno già condiviso con noi questo progetto formativo e ai genitori che vorranno entrare a far parte della nostra comunità” conclude Maria Teresa Bergamaschi.

Le iscrizioni saranno a numero chiuso fino a esaurimento posti.

SCHEDA – Il nuovo progetto di educazione parentale si basa sulla pedagogia attiva e sull’apprendimento esperienziale: stare all’aria aperta può rappresentare un momento formativo che consente al bambino di applicarsi con tutto se stesso all’ambiente esterno e naturale. L’Outdoor Education offre la speciale possibilità di vivere esperienze che nel contesto indoor non si possono realizzare. Il bambino viene facilitato a vivere l’ambiente esterno e il rapporto con gli animali, acquisendo elementi sensoriali ed emozioni attraverso il corpo, il movimento, l’attività manipolativa, arrivando quindi a sviluppare personali competenze senso-motorie e cognitive. Non sono previsti banchi scolastici, non sono previsti voti ma “traguardi raggiunti” e non ci sono compiti a casa, in quanto i bambini avranno le opportune conoscenze e forme di apprendimento durante la giornata didattica e formativa.