ASD Plodio, c’è il sostituto per la porta: dopo l’addio di Lussi ecco Cirronis - IVG.it

Plodio. Un inizio di calciomercato davvero rovente. Non potremmo definire altrimenti il primo giorno di ufficialità in vista della stagione 2021/2022, un’annata che si spera possa coincidere con una duratura ripartenza la quale sta davvero scatenando soprattutto le squadre dell’entroterra savonese.

Non è di sicuro un mistero la vivacità dei club valbormidesi, ma dopo la mattinata odierna anche i più scettici avranno compreso quanta voglia ci sia di incidere e ben figurare durante il prossimo campionato.

È così che, dopo il sestetto di nuovi arrivi in casa Dego, anche il Plodio ha ufficializzato il primo colpo in vista della stagione che verrà. L’addio di Luca Lussi aveva lasciato l’amaro in bocca a svariati supporter dei biancoblù, questo dopo nove annate da protagonista con la maglia del club del presidente Dante Oliveri.

Questa mattina però è arrivato il nome del sostituto, un nome che si commenta da solo per una porta che, già da oggi, appare come blindata: Davide Cirronis sarà un nuovo giocatore del Plodio.

Di seguito il comunicato del club: “Primo luglio e si apre ufficialmente il calcio mercato. Il primo tassello che abbiamo dovuto mettere era quello del portiere, ruolo fondamentale e di vitale importanza.

Da tradizione la porta del Plodio è sempre stata difesa da portieri di estrema bravura, tanto per fare due nomi ricordiamo Emanuel Fontana e per ben nove anni il grande Luca Lussi, ed per questo che la scelta è ricaduta su un altro portiere di estrema qualità.

Per la stagione 2021/22 la porta del “Cioi” sarà difesa da Davide Cirronis. Davide ha bisogno di pochissime presentazioni, da sempre impegnato a difendere i pali di squadre militanti in categorie superiori, sarà sicuramente un valore aggiunto a disposizione di mister Roso. Dal Tavolara Olbia in serie D al Varazze in Eccellenza, passando per Albissola e Legino in Promozione fino all’Altarese, nella passata stagione, in prima categoria, Davide porterà, oltre alla sua affidabilità, la sua esperienza e il suo carisma che, sicuramente, ci saranno di grande aiuto nell’arco di tutta la stagione.

A nostro avviso l’approdo di Davide tra le nostre fila è l’innesto di qualità di cui avevamo bisogno. A lui va il nostro benvenuto, con l’augurio che con la nostra maglia possa togliersi numerose soddisfazioni sportive. In bocca al lupo Davide, contiamo molto su di te! Vamos Cioi.”

Dopo la conferma di mister Roso quindi, un altro tassello entra a far parte del mosaico che sta assemblando Fabio Abate in vista del campionato di Seconda Categoria 2020/2021.