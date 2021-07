Asd Millesimo Calcio, giallorossi in lutto per la scomparsa del 17enne Giovanni Giamello - IVG.it

Cairo Montenotte. Si è verificato ieri nel primo pomeriggio il nefasto e fatale sinistro che ha coinvolto la moto da cross guidata dal giovane Giamello e una Lancia, vettura che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tagliato la strada al ragazzo rendendo inevitabile l’impatto che ne ha spezzato la giovane vita.

Tutta la comunità valbormidese è quindi oggi in lutto per la scomparsa di Giovanni, studente il quale da poco aveva compiuto 17 anni che frequentava il liceo Calasanzio di Carcare. Ragazzo attivo e impegnato anche nel mondo dello sport oltre a quello scolastico, per la scomparsa del figlio alla famiglia Giamello ha espresso vicinanza anche il Millesimo Calcio, società nella quale Giovanni Paolo mosse i primi passi difendendo i pali giallorossi.

Di seguito il messaggio diffuso dal club: “L’Asd Millesimo Calcio si stringe intorno alla famiglia Giamello per la scomparsa del giovane Giovanni Paolo. Il dolore è grande per la perdita precoce di un bravo ragazzo millesimese che ha anche militato nelle fila del nostro settore giovanile come portiere. Ciao piccolo angelo”.