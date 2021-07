Asd Ceriale Progetto Calcio, prosegue la campagna di rafforzamento con uno sguardo al settore giovanile - IVG.it

Ceriale. Continuano i movimenti in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2021/2022 nel savonese. Lasciata alle spalle (forse, mai dire mai) la polemica sollevata dal vicepresidente del Savona Simone Marinelli è tempo di tornare a parlare di ufficialità e movimenti di mercato nella nostra realtà provinciale. È così che, mentre il numero due degli Striscioni stava per spostare l’attenzione mediatica su ben altre questioni, il Ceriale Calcio ha annunciato l’arrivo di Michele Benso e Francesco Pignataro, due personalità che entreranno a far parte dell’organico tecnico del settore giovanile cerialese offrendo ai ragazzi biancazzurri la loro professionalità e le loro competenze. I due utilizzeranno un metodo integrato che quindi prevedrà una grande sinergia tra gli allenatori e queste nuove figure, tutto ciò con ovviamente l’obiettivo primario di migliorare le performance sportive e lo sviluppo motorio dei ragazzi.

In merito al proprio compito, Benso e Pignataro hanno dichiarato: “Con il settore giovanile e la scuola calcio andremo ad integrare il lavoro dei mister sviluppando i prerequisiti motori dei giovani calciatori, costruendo le capacità coordinative e stimolando i processi di attenzione. Saremmo a disposizione degli allenatori per costruire le abilità dei giovani atleti anche in dei contesti specifici. Questa tipologia di lavoro rappresenta un investimento per la qualità ed il benessere: dovremmo essere bravi noi sia a migliorare la qualità del movimento sia a creare i presupposti per la prevenzione degli infortuni”.

I due hanno poi concluso svelando come invece con la Prima Squadra il loro primo obiettivo sarà quello di rendere i giocatori disponibili ed in grado di soddisfare le richieste prestazionali di Mister Biolzi. Un gruppo molto giovane quella a disposizione del tecnico biancazzurro, questo con l’impressione che si lavorerà bene grazie ai grandi margini di miglioramento della rosa del Ceriale.