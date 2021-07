Asd Ceriale, la costruzione della prima squadra inizia con un tris di conferme - IVG.it

Ceriale. La creazione della rosa della prima squadra continua a mantenere le promesse e la volontà di valorizzare i propri giovani. Sono stati confermati ufficialmente altri tre under di valore.

Il primo nome è quello del difensore classe 2001, ex Savona FBC, Joy Masha ormai al terzo anno nell’orbita della prima squadra. Ragazzo umile e volenteroso, ha sempre accettato di buon grado le decisioni del mister facendosi trovare pronto quando chiamato in causa e dimostrando grandi qualità. Anche nell’esperienza con la Juniores d’Eccellenza ha evidenziato notevoli capacità tecniche ed ottimi margini di miglioramento.

Sulla mediana trova la riconferma il classe 2002 Walter Lercara, giocatore che fin da subito ha saputo amalgamarsi nel gruppo facendosi apprezzare soprattutto dai senatori della prima squadra per il suo spirito e la volontà di farsi aiutare dai più esperti.

Infine ultimo ma non per importanza il classe 2001 Artur Hamati, giocatore dotato di una visione di gioco fuori dal comune e ormai interprete imprescindibile per quanto riguarda la formazione che sarà allenata dal confermatissimo Andra Biolzi.

Continua dunque l’attenzione rivolta ai giovani calciatori di talento in casa Ceriale, questo con la volontà di costruire una formazione capace con il giusto mix tra nuove promesse e calciatori esperti di dire la propria nel prossimo campionato di Promozione.