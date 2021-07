Asd Ceriale, il nome per la panchina degli Allievi 2005 è quello di Luca Ballone - IVG.it

Ceriale. Proseguono senza sosta gli annunci diramati dalla società del presidente Antonio Milza. Un mercato attivissimo e all’insegna delle conferme non sta infatti impedendo alla dirigenza di lavorare in maniera intensa anche sul proprio settore giovanile, questo con diversi accorgimenti già apportati ed altri tuttora in divenire.

Oggi a richiamare l’attenzione è stato l’annuncio di una nuova guida tecnica per gli Allievi 2005, di seguito la nota del club: “L’ASD Ceriale Progetto Calcio comunica di aver assegnato la panchina degli Allievi 2005 al tecnico pietrese Luca Ballone che entra ufficialmente a far parte dell’organico biancoblù.”