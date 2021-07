Asd Ceriale, dopo le conferme spazio ai nuovi acquisti: per la porta ecco Luca Breeuwer - IVG.it

Ceriale. Dopo tante conferme e qualche aggiustamento relativo al settore giovanile è finalmente stata diramata la prima ufficialità relativa al mercato in entrata dalla società del presidente Antonio Milza: Luca Breeuwer sarà un nuovo giocatore del Ceriale e difenderà i pali della porta del Francesco Merlo in occasione della prossima stagione. Dopo due annate in Prima Categoria al Pontelungo ecco dunque il “ritorno a casa” dell’estremo difensore biancazzurro, carico per questa nuova avventura come testimoniato anche dalle proprie dichiarazioni.

Di seguito un estratto: “Sono molto carico e stimolato a rientrare, la squadra che si sta formando è giovane e con voglia. Le impressioni sono sicuramente positive. Ci tengo comunque a ringraziare il Pontelungo che fin da subito mi ha accolto positivamente, soprattutto Mister Zanardini“.

Dopo tanti giovani conferme porta blindata dunque per mister Biolzi: la sessione estiva di calciomercato del Ceriale prosegue a gonfie vele.