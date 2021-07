Asd Albissole 1909, in attesa della prima squadra è terminato oggi il Summer Camp organizzato dai biancazzurri - IVG.it

Albissola Marina. Si è concluso oggi pomeriggio il “Summer Camp” organizzato dalla società ASD Albissole 1909 presso il Camping “Dolce Vita” di Stella, questo con la premiazione del minitorneo svoltosi nell’ultima giornata di camp.

Ha così conosciuto il termine una splendida settimana di calcio ma non solo per i colori biancazzurri, il tutto con giochi e merende “come una volta” grazie anche alla collaborazione della panetteria e focacceria “Pescetto”.

Inoltre è anche stata svolta una giornata al mare con l’ospitalità dei bagni “La Flaca”, ciò sempre con l’impegno e l’attenzione degli allenatori dell’Albissole, elementi che hanno caratterizzato questa splendida sei giorni.

Lo staff della Società ha ringraziato (come da comunicato) tutti i piccoli partecipanti e i genitori per l’educazione dimostrata. Il club inoltre ringrazia allenatori e collaboratori per l’ottimo lavoro svolto.