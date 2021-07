Asd Albenga 1928, è terminato venerdì il camp della Fundación Real Madrid Clinic - IVG.it

Albenga. Si è concluso venerdì verso le 17:30 il camp della Fundación Real Madrid Clinic, una delle tappe italiane e l’unica in Liguria. Questa si è svolta allo stadio Annibale Riva di Albenga, evento che ha visto la partecipazione entusiasta di 61 giovani atleti tra ragazzi e ragazze dai 7 ai 16 anni, provenienti dal comprensorio ingauno e da altre località.

Una cinque giorni intensa e divertente dove si è potuto sperimentare lo stile di allenamento del vivaio madrileno, con le tecnologie e metodologie più moderne presentate dai qualificati Mister del Clinic. Oltre alle performance sportive non sono tuttavia mancate le intense ore dedicate al gioco e allo svago, il tutto comunque finalizzato alla socializzazione e alla crescita personale dei ragazzi e delle ragazze partecipanti.

Avranno sicuramente provato una particolare soddisfazione i giocatori Nicolò Sbaffi e Alex Mentil. I due sono infatti stati scelti per partecipare alle finali che si svolgeranno il prossimo anno a Roma. Arjan Vellko è invece stato premiato come Best Team Player.

Per salutare i genitori e i parenti presenti, venerdì 16 luglio in occasione della giornata di chiusura si è presentata anche la presidente Claudia Fantino. La numero uno della società ingauna ha raccolto la soddisfazione dei partecipanti ed ha auspicato di poter ripetere questa fantastica avventura anche il prossimo anno.

Ora la concentrazione si sposta sulla costruzione della rosa della prima squadra e sull’organizzazione del settore giovanile in vista della stagione che sta per iniziare, questo con in programma l’ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto altri Open Day dedicati a tutte le leve maschili e femminili.