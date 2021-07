Articolo Uno Savona: "Vicinanza ai lavoratori di Laerh, NordConad eTpl" - IVG.it

Provincia. Articolo Uno Savona esprime “fortissima preoccupazione per i lavoratori che in questo periodo già economicamente molto difficile a causa del Covid lottano per la salvaguardia del loro posto di lavoro”.

“In particolare – specifica Simone Anselmo, coordinatore provinciale di Articolo Uno Savona – il nostro partito vuole esprimere solidarietà di lotta e vicinanza ai lavoratori dell’azienda LaerH e del punto logistico della NordConad sito nel comune di Quiliano destinato ad essere chiuso e trasferito. Quasi 300 famiglie rischiano di perdere il proprio sostegno o nella migliore delle ipotesi doversi trasferire. Articolo Uno in ogni sede possibile proverà a stimolare una soluzione per la massima salvaguardia di questi lavoratori, ad ogni livello istituzionale porteremo le giuste preoccupazioni di questi lavoratori”.

“Il nostro partito inoltre fa sue le rivendicazioni dei lavoratori Tpl oggi anch’essi in sciopero e più precisamente sosterrà in ogni sede queste giuste rivendicazioni: la regolamentazione sulla formazione dei turni di guida per evitare le soste non retribuite; regolamentazione dell’uso dello straordinario provvedendo a ristabilire corretti livelli occupazionali; abolizione del ricatto delle doppie residenze lavorative per evitare di riconoscere l’indennità di trasferta ai conducenti; ripristino di un deposito con strutture di lavaggio e rifornimento nella base di Finale Ligure; regolamentazione e giusta indennità per gestione sistema Avl; riconoscimento di un premio di produzione ai lavoratori visto il consistente utile di bilancio raggiunto nell’anno 2020; riconoscimento indennità mancanti sulle giornate di ferie 8-il proseguimento delle trattative in forma unitaria per rafforzare la rappresentatività delle varie anime sindacali presenti in Tpl Linea”.