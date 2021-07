Appello per finanziare piano straordinari treni, lunedì 26 luglio manifestazione davanti al Comune di Borghetto - IVG.it

Liguria. Le associazioni liguri dei consumatori insieme ai comitati pendolari lunedì 26 luglio manifesteranno per dare voce a tutti quei “lavoratori, cittadini e turisti che non hanno altra alternativa per muoversi se non il trasporto ferroviario e il TPL”.

Sarà così indetta una giornata di mobilitazione per “chiedere al Governo di approvare con effetto immediato il piano straordinario approntato da Regione Liguria e Trenitalia, presentato il 2 luglio, per rispondere all’aumento di domanda del servizio derivante anche dalla gravissima situazione autostradale, sia a ponente che a levante, e lungo le direttrici dei valichi”.

“L’importanza di queste manifestazioni – fanno sapere gli organizzatori – è esponenzialmente aumentata a seguito della decisione del Ministero dei Trasporti e di Autostrade di chiudere la A10 ad agosto lasciando quindi isolate migliaia di persone che non avranno modo di muoversi non avendo a disposizione né i treni né l’autostrada. Per scongiurare una decisione che sarebbe catastrofica per migliaia di persone e per tutta la Liguria le associazioni liguri dei consumatori e i comitati pendolari invitano lavoratori, cittadini, turisti, operatori economici, amministratori locali e regionali, parlamentari ad unirsi nelle due manifestazioni che vengono indette per togliere la Liguria dall’isolamento”.

L’appuntamento è indetto alle ore 11 di fronte al palazzo del Comune di Borghetto Santo Spirito e alle 18 davanti al palazzo della prefettura di Genova.

Ad aderire: Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore, Comitato Utenti Trenitalia del Ponente, Comitato Pendolari Genova – Milano, Comitato Difesa Trasporti Valli Stura e Orba, Comitato pendolari Sarzana-Val di Magra.

Ancora Luca Maestripieri – Segretario Generale CISL Liguria, Raffaella Paita – Presidente Commissione Trasporti, Camera dei Deputati – Italia Viva, Luca Garibaldi – Consigliere Regionale PD, Regione Liguria, Roberto Bagnasco – Deputato di Forza Italia, Fulvia Veirana – Segretario generale CGIL Liguria, Laura Andrei – Segretario generale FILT Liguria, Fabio Tosi – Consigliere Regionale M5S, Regione Liguria, Roberto Cassinelli – Deputato di Forza Italia, Mattia Crucioli – Senatore di L’alternativa c’è – Lista del Popolo per la Costituzione, Stefano Balleari – Consigliere Regionale Fratelli d’Italia, Regione Liguria, Mario Ghini – Segretario Generale UIL Genova e Liguria, Giovanni Berrino – Assessore ai Trasporti Regione Liguria, Giancarlo Canepa – Sindaco di Borghetto Santo Spirito, Sara Foscolo – Deputata Lega Nord, Manuela Gagliardi – Deputata Coraggio Italia, Luca Pastorino – Deputato di LEU, Stefano Anzalone – Consigliere Delegato della Città Metropolitana, Brunello Brunetto – Consigliere Regionale Lega, Regione Liguria, Alessio Piana – Consigliere Regionale Lega, Regione Liguria, Selena Candia – Consigliere Regionale Sansa Presidente, Regione Liguria, Enrico Ioculano – Consigliere Regionale PD, Regione Liguria, Renato Dacquino – Sindaco di Borgio Verezzi, Luigi Pignocca – Sindaco di Loano, Marco Melgrati – Sindaco di Alassio, Luigi De Vincenzi – Sindaco di Pietra Ligure, Carlo Scrivano – Direttore Unione Provinciale Albergatori di Savona, Vincenzo Bertino – Presidente Confcommercio Savona, Franco Fenoglio – Presidente UPPI Savona, Davide Michelini – Vice Presidente – Confagricoltura Savona, Coldiretti Savona, Paolo Forzano – Presidente Comitato Casello Albamare, Giordano Luigi – Vice Sindaco di Ceriale, Franco Stalla – Presidente Comitati territoriali di Albenga, Simona Sacone – Presidente Tpl Savona.