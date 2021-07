Andora, preghiera musicale in ricordo dei 350 anni dall'apparizione della Vergine Maria - IVG.it

Andora. Preghiera accompagnata dalla musica virtuosa dei Flautonauti, questa mattina all’alba per il momento di riflessione organizzato dalla parrocchia di Santa Matilde e dal comitato per il Giubileo per i 350 anni dall’apparizione di Maria Vergine sulle alture di Rollo.

Davanti a un panorama mozzafiato su tutta Andora, a pochi metri dall’edificio, dove è posata la targa che indica il luogo dell’apparizione, don Emanuele Daniel ha celebrato un nuovo e seguito momento di preghiera dei tanti programmati nel 2021. Dall’inizio del Giubileo il luogo dell’apparizione è indicato da un fascio luminoso blu, ben visibile da Andora.

“Sulle alture di Rollo- spiega don Emanuele Daniel, parroco di Santa Matilde- il 18 Aprile 1671 la Beata Vergine Maria apparve a Giacinto Perato, un contadino di 50 anni che con il braccio sinistro al collo stava pascolando la sua somara. Egli 15 giorni prima era stato colpito da ictus ed era rimasto con l’arto completamente paralizzato. Su invito della Vergine il giorno seguente si recò al Santuario di Nostra Signora della Rovere a San Bartolomeo al Mare. Durante la Santa Messa al momento della Comunione cadde a terra svenuto. Quando, dopo circa tre quarti d’ora, riprese i sensi, aiutato dalla moglie si rialzò e si accorse che il braccio era ritornato perfettamente normale”.