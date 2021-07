Andora, cade con lo scooter: ragazzo ferito - IVG.it

Andora. Incidente stradale questa mattina ad Andora, in via Rossini, nell’area della Marina andorese.

Secondo quanto appreso, intorno alle 11 e 30, un ragazzo a bordo di uno scooter ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, finendo a terra sull’asfalto. Sembra che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto nel sinistro.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito, il ragazzo non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.