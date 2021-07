Altri migranti nascosti in un camion scoperti sull'A10 - IVG.it

Savona. Nuovo intervento per migranti nascosti nei tir diretti verso la Francia.

Questa volta è stata l’area di servizio “Valleggia Nord”, lungo la A10, ad essere interessata dal fenomeno: questa mattina il conducente di un mezzo pesante ha notato dei rumori provenienti dal retro del suo camion, poco prima di riprendere il viaggio dopo la sosta notturna.

L’autista ha quindi dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti polizia stradale e personale sanitario: erano 6 profughi di etnia curda, trasportati in ospedale per gli accertamenti medici del caso. Successivamente sono stati trasferiti presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Savona per l’identificazione.

Dunque un altro episodio, dopo quelli riscontrati negli ultimi mesi nelle piazzole e aree di sosta dell’autostrada A10 verso il confine francese.