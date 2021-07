Altra mattinata da incubo in autostrada: 5 km di coda tra Varazze e Albisola - IVG.it

Agg. ore 11.10. In A10 rimangono 5 km di coda per lavori tra Varazze e Albisola. Sempre per la stessa causa, rallentamenti per 3 km tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova.

Celle Ligure. Ancora un’altra giornata difficile per gli automobilisti. Si registrano anche stamattina 5 km di coda in A10 per lavori tra Varazze e Albisola.

In direzione contraria, rallentamenti e code anche in prossimità del bivio tra A10 e A26 dopo Arenzano.

Ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria a Savona e a Celle Ligure.