Altra mattina di caos sulle autostrade liguri: Tir in fiamme e traffico bloccato sulla A26, veicolo in avaria sulla A12 - IVG.it

Liguria. Ancora una mattinata difficile per le autostrade liguri: questa mattina il rimorchio di un tir ha preso fuoco, bloccando di fatto la A26 tra il bivio con la A10 e Masone in direzione Gravellona.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’immissione da Pra’ Voltri: immediato l’intervento della polizia stradale e dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona evitando guai peggiori. Per fortuna non si registrano feriti.

L’autostrada al momento è bloccata, e il traffico verso nord bloccato sulla A26, con lunghe code e disagi, disagi che si stanno estendendo anche sulla A10 in direzione Savona.

Sulla A12, invece, un veicolo in avaria sta di fatto bloccando il traffico verso Genova, tra i caselli di Chiavari e Rapallo: sul posto si sta formando una lunga coda verso il capoluogo.