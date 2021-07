Altarese, quattro colpi per mister Molinaro: tesserati Salani, Ormenisan, Carpita e Franceri - IVG.it

Quattro colpi per l’Altarese di dell’allenatore Molinaro. La società giallorossa ha comunicato di aver inserito in organico Pietro Salani, difensore lo scorso anno in Promozione con il Celle Ligure, l’attaccante Daniel Ormenisan, ex Santa Cecilia e Priamar, Matteo Franceri, centrocampista offensivo proveniente dalla Veloce, e Alberto Carpita, giocatore polivalente che viene dall’Albissola.

La squadra, ricostruita quasi da zero la scorsa estate, parteciperà al prossimo campionato di Prima Categoria. Già nelle poche partite disputate a ottobre prima dello stop per la pandemia, la squadra aveva dimostrato di essere competitiva nonostante fosse stata allestita in poche settimane.

Mercato attivo non solo in entrata ma anche in uscita. Salutano la causa giallorossa Michael Capezio ,Giuseppe Rugolino e Diagne Amadou. “A loro vanno i migliori auguri per il futuro”, il commento della società.