Altare, tragico incidente sull'autostrada A6: donna perde la vita - IVG.it

Altare. Tragico incidente stradale questa sera sull’autostrada A6, ad Altare, al chilometro 113/800 (direzione Savona).

Una donna di 81 anni ha perso la vita mentre si trovava in viaggio a bordo della sua auto. La dinamica ufficiale del sinistro non è ancora stata resa nota, ma secondo alcuni testimoni oculari il veicolo avrebbe improvvisamente sbandato (probabilmente a causa di un malore della conducente) andando a finire contro un muro.

Un impatto, quest’ultimo, risultato fatale. In attesa dell’arrivo dei soccorritori, alcuni automobilisti che seguivano l’auto della donna hanno subito provato a rianimare l’anziana guidati dai medici del 118. Purtroppo, tutti i tentativi di rianimare la donna con il massaggio cardiaco sono stati inutili.

Oltre all’automedica e ai militi del 118, sul posto sono immediatamente intervenuti anche gli uomini della polizia stradale. L’autostrada A6 (direzione Savona), rimasta chiusa in un primo momento per consentire l’intervento dei soccorritori e per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso, è stata riaperta dopo diverse ore.