Altare, incidente nella rotonda all'imbocco della variante di Vispa: traffico in tilt - IVG.it

Altare. Ennesimo incidente, oggi pomeriggio, nella rotonda più rischiosa della Val Bormida, quella posta lungo la Sp 29 in confluenza dell’imbocco della variante di Vispa, a duecento metri dal casello autostradale.

Per cause ancora da chiarire, forse anche per l’asfalto reso viscido dalle poche gocce di pioggia cadute, un’auto è uscita di strada centrando poi il guard rail della rotatoria, già più volte interessato da precedenti e innumerevoli sinistri.

Lunghe le code che si sono subito formate lungo la provinciale. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del fuoco e i militi della croce bianca di Cairo. Il conducente dell’auto ha rifiutato il trasporto in ospedale.