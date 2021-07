Allarme depurazione dalla commissione regionale, mancano ancora impianti a norma - IVG.it

Provincia. “A cinque anni dall’ultimo Piano di Tutela delle Acque la situazione della depurazione resta critica: un quinto dei liguri non ha depuratori a norma e corre il rischio di sanzioni comunitarie e di condanne che pagheranno i cittadini in bolletta”.

E’ la fotografia della situazione fatta dal capogruppo del Partito Democratico-Articolo1 in Regione Luca Garibaldi, alla fine della Commissione Ambiente e Territorio che si è tenuta oggi, giovedì 15 luglio, in Regione.

“Dal quadro emerso in Commissione Ambiente e Territorio sulla depurazione, vengo fuori ritardi e problemi. Con la lodevole eccezione di Sestri Levante, il cui iter sta proseguendo, il resto del quadro degli impianti sembra fermo da tempo. Il caso più eclatante Chiavari”.

“A rendere ancora più imbarazzante la situazione il fatto che la Città Metropolitana di Genova – che pure ha su di sé la maggior parte dei territori in infrazione comunitaria – non si è presentata in Commissione nei fatti sottraendosi a dare un quadro della situazione, dei progetti e dei costi. In un momento in cui anche le risorse del PNRR possono essere destinate alla risoluzione dei problemi della gestione della risorsa idrica, servono progetti definiti e concreti ma dalle prime ipotesi i ritardi permangono”.

Quanto alla situazione savonese si attende ancora l’affidamento in house per il servizio idrico integrato con la nuova società Acque Pubbliche Savonesi, la società, i cui soci sono Consorzio di Savona, SCA e Servizi Ambientali, ad ora un consorzio che dovrà arrivare al soggetto unico: l’attuale stand by blocca il complessivo piano di investimenti e interventi sulla rete idrica, infrastrutture e acquedotti stimati intorno ai 40 milioni di euro.

Per l’Ato del ponente savonese situazione complessa per la Servizi Ambientali, alle prese con la matassa delle opere di collegamento al depuratore consortile di Borghetto e al tempo stesso il progetto di ampliamento dell’impianto, secondo gli adeguamenti richiesti dall’aumento dei comuni collegati.

Nonostante le preoccupazioni dell’esponente Dem, a stoppare il rischio di sanzioni comunitarie anche la crisi legata al Covid con la proroga a livello nazionale recepita dalla stessa UE, con tempi allungati rispetto alle scadenze di un servizio idrico integrato per acqua e depurazione.