Allarme cinghiali, alla Costa di Celle Ligure si è rischiata l’aggressione - IVG.it

Celle Ligure. Porta a spasso il cane e incappa in un cinghiale. Brutta avventura per una ragazza che ha trovato riparo salendo su una panchina. È successo ieri sera alla Costa, frazione sulle alture di Celle. Gli abitanti chiedono aiuto.

“Vogliamo parlare di cinghiali alla Costa, o meglio in via Fontana?”. Per fortuna, la giovane, ha riportato solo un grande spavento. “Non essere liberi di uscire col cane – continuano esasperati – e trovare una persona in piedi su una panchina perché il cinghiale la vuole caricare”.

Di questo problema ha parlato IVG.it nelle scorse settimane quando, con una raccolta di firme, la popolazione aveva chiesto a Comune e Regione un aiuto, auspicando fossero installati anche dissuasori per questi animali, i cosiddetti “pastori elettrici”.

Dal Comitato ci dicono che non ci sono novità: “Stiamo ancora aspettando una risposta, questa è una situazione che va affrontata e risolta”.