Albissola, terminati lavori di sistemazione strade in piazza Rossello, viale Faraggiana e via Sansobbia - IVG.it

Albissola Marina. Sono terminati ieri pomeriggio (1° luglio) gli interventi di rifacimento e ripristino del manto di usura stradale, iniziati il 28 giugno ad Albissola Marina e previsti nel Piano Asfalti 2021 predisposto dall’assessorato ai lavori pubblici e che hanno interessato piazza Rossello, viale Faraggiana e via Sansobbia.

In particolare, l’intervento in piazza Rossello ha riguardato l’area sosta dedicata al carico/scarico merci; in viale Faraggiana, invece, l’area d’intervento è stata suddivisa in più tratti: il principale ha riguardato il rifacimento asfalti compreso tra via Donizetti e via Leoncavallo; poi l’area nei pressi dell’incrocio con via Leoncavallo e infine il ripristino degli asfalti dei tratti in prossimità dei civici 75 e 85. Inoltre, via Sansobbia è stata interessata dal rifacimento del manto asfaltico in prossimità dell’attraversamento pedonale in fregio alla casetta dell’acqua e la limitrofa porzione stradale fino all’incrocio con viale Faraggiana.

“Gli interventi di rifacimento/ripristino asfalti in argomento hanno previsto l’asportazione della vecchia usurata pavimentazione stradale, eseguiti con apposita macchina fresatrice a freddo, e successivamente la stesura a caldo, con rullo da 6-8 tonnellate, di nuovo tappeto in conglomerato bituminoso con materiali rispondenti alle norme vigenti – afferma l’assessore Luigi Silvestro -. Le lavorazioni sono state affidate all’impresa Rebecchi Matteo Snc di Genova, ditta specializzata nel settore asfalti, per un importo di lavori appaltati pari a 27 mila euro”.

“Non appena il nuovo asfalto avrà raggiunto l’adeguata ‘maturazione’ , la polizia municipale provvederà a far eseguire successivamente, anche la tracciatura e adeguamento della nuova segnaletica stradale orizzontale – aggiunge l’assessore albissolese -. Con l’ufficio tecnico manutentivo, inoltre, stiamo già lavorando per individuare altre strade che necessitano prioritariamente di interventi di riasfaltatura e che potrebbero rientrare nella seconda tranche di lavori da inserire nel Piano Asfalti 2021 e che compatibilmente con le esigenze di rispetto degli equilibri di bilancio, confidiamo di riuscire a cantierare non appena trascorsa la stagione turistica , tra i nuovi interventi già individuati come prioritari e da avviare entro fine state/inizio autunno, ci sarà sicuramente la rampa in discesa di via Becchi, fino all’incrocio con Via Salomoni dove prevediamo di stendere un nuovo tappeto asfaltico con caratteristiche Antiskid”.