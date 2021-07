Albisola, sorprese davanti a dagli appartamenti con arnesi da scasso: tre donne denunciate - IVG.it

Albisola. Ieri pomeriggio, al termine degli accertamenti i carabinieri della stazione di Albisola hanno arrestato una 23enne italiana in esecuzione di un ordine per la carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Torino, ad un residuo di pena di più di due anni.

Intorno all’ora di pranzo i carabinieri, nel corso di un servizio di prevenzione hanno notato tre giovani donne che si aggiravano tra gli edifici del centro di Albisola Superiore senza una meta apparente, mentre indugiavano nei pressi di alcuni portoni guardandosi attorno attentamente, con circospezione per poi entrare nell’androne di un palazzo.

I militari, attirati da quel comportamento sospetto, hanno deciso di approfondire il controllo e hanno iniziato a seguire le donne all’interno dello stabile. Arrivati sul pianerottolo del primo piano i carabinieri hanno sorpreso le tre donne in possesso di arnesi da scasso, guanti e lastre di plastica, ovvero tutto il necessario per forzare le porte degli appartamenti.

Le donne, tutte e tre già note alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio specifici, sono state denunciate in stato di libertà per il possesso di chiavi o grimaldelli. Nel corso degli accertamenti una delle tre donne è risultata essere gravata da un ordine di carcerazione per alcuni furti commessi in precedenza, pertanto è stata arrestata ed accompagnata presso la Casa Circondariale di Genova Ponte X.