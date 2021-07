Albisola, riparte l'iniziativa di Assonautica: giovedì in spiaggia per raccogliere i mozziconi di sigarette - IVG.it

Albisola Superiore. Ritorna “In spiaggia senza filtri”, la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta già avviata nel 2019.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Albisola Superiore e organizzata da Assonautica Provinciale di Savona, partirà giovedì 15 luglio con il primo appuntamento fissato alle ore 9 nella spiaggia libera “L’Angolo Azzurro” , a fianco dello stabilimento balneare “Ultima spiaggia”.

I soci volontari di Assonautica, insieme ai cittadini che vorranno partecipare, raccoglieranno i mozziconi in spiaggia. Verranno inoltre installate delle bottiglie/portacenere, nell’ambito del progetto di Assonautica Savona “Proteggiamo il mare”.

L’invito è aperto alla cittadinanza e ai volontari. “Con piccoli gesti si ottengono grandi cambiamenti, se sono in molti a compierli. Essere presenti in molti il 15 luglio ad Albisola è importante per dimostrare che ognuno di noi può essere parte attiva nel cambio di rotta verso un mondo più vivibile”, commentano da Assonautica.