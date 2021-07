Albenga Volley, per la panchina ecco coach Siccardi - IVG.it

Albenga. Sarà Giordano Siccardi il nuovo allenatore della prima squadra dell’Albenga Volley. Il tecnico andrà a sostituire Daniele Di Vicino alla guida sestetto ingauno.

Coach Siccardi, laureato presso l’Università degli studi di Genova, può vantare un curriculum sportivo e professionale di tutto rispetto. Nel corso degli anni ha conseguito varie “qualifiche”: allenatore di III grado FIPAV, docente nazionale FIPAV con svariate cariche a livello organizzative come docente e presidente di commissioni d’esame, inoltre è maestro di beach volley.

Ha una notevole esperienza come allenatore principalmente nelle categorie maschili (con varie promozioni, spicca quella in serie C conseguita nella stagione 2018/19) oltre alla recente vittoria dell’ultima Coppa Italia di Serie D con il VBC Savona.

Di seguito il comunicato della società: “L’Albenga Volley è molto contenta e soddisfatta di aver raggiunto l’accordo con Giordano con il quale si cercherà di intraprendere un percorso che si spera possa portare, nel giro un paio d’anni, a traguardi importanti.

Affidiamo la guida della prima squadra ad una persona capace e professionale che fin dai primi contatti ha evidenziato un forte entusiasmo ad aderire al nostro progetto. Stiamo cercando di strutturare una società che possa garantire continuità di risultati e di rendimento nel corso degli anni futuri, partendo dal lavoro di base del settore giovanile che punta a formare atlete che possano stabilmente affrontare palcoscenici di alto livello regionale e sicuramente anche di serie B, tutto ciò senza tralasciare quei valori (rispetto, collaborazione, impegno e sacrificio) che devono essere alla base di ogni attività sportiva.

A coach Di Vicino, al quale vanno tutti i complimenti per l’ottimo lavoro svolto in questi ultimi tre anni, verrà invece affidata parte del settore giovanile con un occhio di riguardo all’Under 16 (un gruppo sul quale la società punta molto). La sua professionalità e le sue competenze verranno messe a disposizione delle atlete più giovani.

Per la categoria under 16 stiamo cercando di allestire una squadra competitiva da affidare a Daniele per dargli la possibilità di dimostrare le sue capacità in una categoria che già in passato gli ha dato molte soddisfazioni . Siamo certi che da questo gruppo, con il lavoro di Daniele, possano uscire le nuove atlete della prima squadra.

Abbiamo la fortuna di poterci avvalere di tecnici molto preparati e professionali, guidati da una forte passione per questo sport. Sarà ora premura della società metterli nelle condizioni migliori per poter esprimere il loro potenziale.”